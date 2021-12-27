Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что сотрудников СМИ-иноагентов нужно отправлять в колонию на пожизненный срок

Руководитель региона сказал об этом накануне вечером.

В Союзе журналистов России по этому поводу в интервью «Эху» лишь отметили, что вопрос наказания должен рассматривать суд.

Громкие публичные выступления главы Чечни связаны с приближением того времени, когда в России появится новый президент. Такое мнение в эфире «Эха» высказал политолог Глеб Павловский. Глеб Павловский заметил, что очень немногие главы регионов сейчас позволяют себе выступать на политические темы.

Реакции Кремля на заявление Рамзана Кадырова по поводу иностранных агентов пока не было.