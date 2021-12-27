Журналист Андрей Захаров, который был объявлен иностранным агентом, покинул Россию из-за слежки

Журналист Русской службы Би-би-си Андрей Захаров*, который был объявлен иностранным агентом, покинул Россию из-за слежки. Об этом корреспондент рассказал в видео, которое опубликовано на портале YouTube. По его словам, с чем именно была связана слежка, пока непонятно. У Захарова есть две версии: это в связи с его статусом иноагента или из-за того, что он делал материал о деятельности российских хакеров. Журналист сейчас находится в Лондоне.

* Андрей Захаров - СМИ, признанное иностранным агентом.