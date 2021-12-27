Мосгорсуд продлил арест журналисту Ивану Сафронову еще на 3 месяца

Как сообщает корреспондент «Эху», в зал заседаний не пустили прессу, а также близких подсудимого, для которых это была единственная возможность его увидеть. Следователи не разрешают Сафронову никаких контактов с ними.

Сестра журналиста Ирина Ковязина сказала «Эху», что сегодняшнее заседание было формальным.

Журналист и советник главы Роскосмоса иван Сафронов находится в СИЗО «Лефортово» уже почти полтора года. Его обвиняют в государственной измене. Он обвинения категорически отвергает. Преследованиям подвергся адвокат Сафронова Иван Павлов*. Против него возбудили уголовные дела о госизмене и разглашении данных предварительного следствия, а также его внесли в перечень иностранных агентов. Иван Павлов* уехал в Грузию.

* Иван Павлов - физлицо, признанное иностранным агентом.