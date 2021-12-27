Карельский историк Юрий Дмитриев приговорен к 15 годам колонии

Такое решение вынес Петрозаводский городской суд. Его признали виновным, в том числе в насилии против несовершеннолетней падчерицы.

Поддержать Дмитриева приехали коллеги и соратники, в том числе из других регионов. Заходя в зал под конвоем в наручниках, подсудимый заявил, что чувствует себя хорошо, передает издание Sota. Оглашение приговора заняло несколько минут. Судья Екатерина Хомякова отправила Дмитриева в колонию на 15 лет. Именно этого наказания добивалась прокуратура. Сторонники, узнав о решении, начали скандировать: «Не виновен!»

Преследование Дмитриева длится не первый год, и за это время историка уже успели несколько раз оправдать, и, наоборот, вынести обвинительный приговор и даже ужесточить наказание. На очередном витке разбирательства историка признали виновным в изготовлении детской порнографии, развратных действиях и незаконном хранении оружия. В материалах дела фигурируют снимки приемной дочери Дмитриева в обнаженном виде. Фотографии он якобы делал по ее же просьбе и по рекомендации врачей.

Уголовное дело глава карельского отделения «Мемориала*» (признан властями РФ иноагентом) Дмитриев связывал с расследованиями о жертвам советских репрессий. В интервью «Новой газете» историк отрицал вину и рассказывал, как ему приходится выживать в изоляторе.

Под стражей во время следствия и суда Юрий Дмитриев провел более 4 лет.

Защита Дмитриева намерен обжаловать приговор.

Председатель правления общества «Международный Мемориал*» Ян Рачинский сказал нашей радиостанции, что приговор Юрию Дмитриеву не стал неожиданным. Ян Рачинский добавил, что убежден в невиновности Дмитриева. Российские власти считают «Международный Мемориал*» иностранным агентом.

Писательница Людмила Улицкая, которая неоднократно публично поддерживала Юрия Дмитриева и приезжала в Петрозаводск на судебные заседания, сказала «Эху Москвы», что историк мог стать жертвой конфликта с местными властями. Людмила Улицкая выразила уверенность, что имя Юрия Дмитриева войдет в историю, и лет через 50 об этом суде будут писать как о позорном процессе.

В то же время в Кремле уверяют, что за ним не следят. Это дал понять пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналиста «Эха» Максима Курникова.

Завтра в Верховном суде продолжится рассмотрение иска Генпрокуратуры о ликвидации международной правозащитной организации «Мемориал*», которую власти считают иностранным агентом.

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом. "Международный Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.