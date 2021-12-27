В Кремле не видят тенденции в блокировке сайта ОВД-Инфо* и угрозе ликвидации «Мемориала»*. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Да, есть единичные случаи. Работают соответствующие ведомства, обращаются в суд, когда они усматривают признаки нарушения закона. Дальше в суде доказывается, имело место это нарушение или нет. Это отдельные случаи, какие-то менее резонансные с общественной точки зрения. Но мы не считаем, что это какая-то массовая тенденция. Не видим здесь какой-то тенденции», — сказал он.

Д.Песков отметил, что в Кремле не располагают информацией о том, что именно стало причиной блокировки сайта ОВД-Инфо*.

«Мы традиционно это не комментируем. <...> Есть закон, суд установил, что закон был нарушен, это судебное решение. Там же будет судебное решение, там должно быть все изложено. Мы не располагаем этой информацией», — заключил он.

Пресс-секретарь президента также отметил, что в Кремле не обратили внимания на ужесточение приговора историку Юрию Дмитриеву с 13 до 15 лет.

«Нет, честно говоря, это не наш вопрос, не вопрос нашей повестки дня», — заключил он.

*Власти РФ считают иноагентом