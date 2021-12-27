Грузовик с пропаном горит на Киевском шоссе в Новой Москве

Есть угроза взрыва, – сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Из-за ДТП в районе 36-го километра перекрыто движение. Маршруты автобусов временно изменены. Они объезжают закрытый участок через Боровское шоссе, – сообщает московский департамент транспорта.