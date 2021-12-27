Защита историка Юрия Дмитриева обжалует сегодняшний приговор, – сообщил журналистам адвокат Виктор Ануфриев. Петрозаводский городской суд ужесточил наказание Дмитриеву и назначил 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Суд повторно рассмотрел дело Дмитриева по обвинению в развратных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери, изготовлении детской порнографии и хранении огнестрельного оружия.

Правозащитники считают Дмитриева политическим заключенным. Историк обнаружил места массовых захоронений жертв политических репрессий в Карелии. Он возглавляет карельское отделение правозащитного центра «Мемориал*», которые российские власти считают иностранным агентом.



* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.