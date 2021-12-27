Спикер Совета Федерации считает, что российское законодательство об иностранных агентах может быть скорректировано

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что российское законодательство об иностранных агентах может быть скорректировано. Возможно, следует объявить своего рода амнистию тем, кто перестал получать иностранную поддержку, – добавила Матвиенко. Она предлагает вернуться к этому вопросу после новогодних каникул.