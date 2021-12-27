В Кремле не считают запретительные меры в отношении российских правозащитных организаций массовой тенденцией

Есть единичные случаи, – сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В частности, он ответил на вопрос о блокировке правозащитного сайта «ОВД-инфо*», который российские власти считают иностранным агентом.

Член СПЧ Ева Меркачева ранее сообщила, что планирует обратиться в прокуратуру. По ее мнению, этот сайт не занимался политической деятельностью. Огромное количество людей искали там информацию, что делать и куда обращаться, если задержали их близкого.

Ранее ссылки на сайт «ОВД-инфо*» пропали из поисковой выдачи Яндекса в связи с внесением в реестр запрещенных сайтов. Роскомнадзор заблокировал сайт «ОВД-инфо*» по решению Луховицкого суда Московской области, – сообщает ТАСС.

* "ОВД-Инфо" - незарегистрированное общественное объединение, признанное иноагентом.