Мосгорсуд продлил срок содержания под стражей советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову

Мосгорсуд продлил срок содержания под стражей бывшему спецкору газет «Коммерсантъ» и «Ведомости» и советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову. Он останется в СИЗО до 7-го апреля 2022-го года. Сафронова обвиняют в госизмене. Виновным себя он не признаёт. К этому моменту расследование дела завершено. Стороны знакомятся с материалами.
Самое обсуждаемое
+ Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина Россию нельзя победить, её можно только развалить изнутри, – что благополучно было сделано в 1990-е годы, когда разваливали Советский Союз. Изнутри! А кто это делал? Те, кто обслуживали другие, чужие интересы, не связанные с интересами русского и других народов Российской империи…
Россию пугает не демократия в соседней стране, а тотальный отход от нее Формулировка президента России предельно недвусмысленная: «Вы должны дать гарантии, и немедленно — сейчас. А не забалтывать десятилетиями». Если кто-то хотел доказательств, что это не блеф – вот они. Многолетнего ожидания ответа под аккомпанемент расширения НАТО больше не будет…