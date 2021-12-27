Мосгорсуд продлил срок содержания под стражей советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову

Мосгорсуд продлил срок содержания под стражей бывшему спецкору газет «Коммерсантъ» и «Ведомости» и советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову. Он останется в СИЗО до 7-го апреля 2022-го года. Сафронова обвиняют в госизмене. Виновным себя он не признаёт. К этому моменту расследование дела завершено. Стороны знакомятся с материалами.