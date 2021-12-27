ВС Удмуртии отказал жителям региона в компенсации ущерба из-за взрывов на складах Минобороны

Верховный суд Удмуртии отказал жителям региона в компенсации ущерба из-за взрывов на складах Минобороны, которые произошли несколько лет назад.

Исковые требования предусматривали выплаты до 1,5 миллионов рублей жителям села Пугачево, которым был причинен моральный и материальный ущерб во время взрывов в 2011 и 2018 годах. Десять лет назад на складе боеприпасов произошёл пожар, огонь спровоцировал детонацию снарядов, из-за которой в радиусе 10 км выбило стекла в зданиях, а более 2 тысяч жителей были вынуждены эвакуироваться. Аналогичное происшествие случилось и несколькими годами позже. Изначально суд не удовлетворил требование истцов выплатить им денежную компенсацию, однако тогда они обратились в верховную инстанцию региона. Та присудила им от 50 до 80 тысяч рублей. Но с этим решением уже не согласилось Министерство обороны и подало апелляцию. Дело направили на пересмотр и суд установил, что изначальное решение об отказе в выплатах было законным. А все экспертизы, согласно которым компенсировались потери, выполняла ненадлежащая, по мнению суда, организация.

За истцами остается право обжаловать это решение в Верховном суде России.