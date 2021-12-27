Патриарх Кирилл призвал вернуть РПЦ из Эрмитажа ковчег, в котором хранились мощи князя Александра Невского

Об этом сообщает сайт Московского патриархата. Как напоминает Интерфакс, речь идет о произведении искусства середины 18-го века, выполненном из серебра и весом в полторы тонны. После революции ковчег забрали из Александро-Невской лавры и поместили в Эрмитаже.