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13:02, 27 декабря 2021

Член СПЧ Меркачева обратится в прокуратуру в связи с блокировкой сайта «ОВД-инфо»

Член СПЧ Ева Меркачева обратится в прокуратуру в связи с блокировкой сайта «ОВД-инфо*». Российские власти считают правозащитный проект иностранным агентом. В субботу сайт стал недоступен из-за решения суда в Подмосковье. Как передает ТАСС, Ева Меркачева отметила, что эта правозащитная организация ведет общественно значимую деятельность, которая затрагивает интересы и конституционные права сотен тысяч россиян.

Кто еще из членов президентского Совета по правам человека поддержал обращение в прокуратуру, не уточняется.

* "ОВД-Инфо" - незарегистрированное общественное объединение, признанное иноагентом.


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