Историку Юрию Дмитриеву увеличили срок до 15 лет колонии строгого режима

Именно о таком сроке просила Прокуратура Карелии. Теперь же судья Екатерина Хомякова признала Дмитриева виновным в изготовлении детской порнографии, развратных действиях в отношении приемной дочери и хранении частей оружия. Из этого срока будет вычтено то время, которое историк уже пробыл в СИЗО, а это почти 5 лет. Вместе с тем, адвокаты осужденного сообщили, что приговор будет обжалован в течение 10 дней.

Сам Дмитриев, по сообщениям журналистов, выслушал приговор молча, лишь в конце поблагодарив СМИ за то, что они все это время не прекращали рассказывать о его деле.

Что касается публики, то уже традиционно никого в зал заседаний не пустили. Обычно это объясняется коронавирусными ограничениями. Однако поддержать историка пришли несколько десятков человек, они скандировали, что историк невиновен. Когда же приставы вывели Юрия Дмитриева из зала суда, соратники стали кричать «позор» в адрес силовиков.

Сам Юрий Дмитриев на протяжении всего судебного разбирательства свою вину отрицает. В его поддержку неоднократно высказывались политики, ученые и правозащитники.