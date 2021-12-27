Адвокат: Люся Штейн и Мария Алехина объявили в спецприемнике голодовку из-за отношения администрации

Муниципальный депутат Люся Штейн и участница Pussy Riot Мария Алехина объявили в спецприемнике голодовку из-за отношения администрации. Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Мария Эйсмонт.

«Главное, почему они объявили голодовку, это отношение. Людмила все время обращает внимание на то, что есть многие, кто относится с пониманием, кто вежлив, кому даже неудобно, и кто искренне считает происходящее идиотизмом. Но, видимо, есть какое-то указание сверху держать их на особом контроле, что выражается в том, что им не дают общаться, их развели по разным камерам, хотя для этого нет оснований в правилах содержания. Если видят, что они пытаются подойти к окну, тут же переводят в другую камеру, чтобы окна выходили на разные стороны. Они гуляют раздельно, над ними действительно какой-то особый контроль», — сказала она.

Адвокат добавила, что Л.Штейн и М.Алехину преследуют за деятельность группы Pussy Riot.

«Это продолжается как минимум с лета, когда под самыми разными, самыми безумными, предлогами в разных частях Москвы, экипажи полицейских вдруг останавливали кого-то связанного с Pussy Riot, придумывали состав административного правонарушения и разные суды выдавали всем одинаково максимальное число суток, а именно 15», — отметила она.

М.Эйсмонт подчеркнула, что девушек приговорили к аресту незаконно.

«Это новый совершенно для нас и удивительный состав – публичная демонстрации нацисткой символики. При этом связано это с тем, что в 2018 году Люся Штейн перепостила коллаж, сделанный не ею, где какой-то недоброжелатель пририсовал ей нацистскую фуражку. Она хотела показать, что это ее возмущает, «смотрите, мол, что они делают и что пишут» и при этом написала, что «я не зигую». Что и так очевидно, учитывая еврейское происхождение и политические взгляды Людмилы. Ленту Марии Алехиной пришлось листать до 2015 года, чтобы найти там изображение Лукашенко, а рядом с ним изображением свастик. Сейчас их содержат в спецприемнике по решению суда, несмотря на то что там отсутствует состав правонарушения, потому что публичная демонстрации нацисткой символики должна сопровождаться оправданием. Важен контекст: не просто показать свастику, а показать свое хорошее отношение к этому, пропагандировать, и тогда это будет тем, что наказывается в рамках кодекса об административных нарушениях», — заключила она.

Муниципальный депутат Люся Штейн и участница Pussy Riot Мария Алехина объявили голодовку в спецприемнике в подмосковном Сахарово. Они требуют, чтобы им разрешили общаться и поместили в одну камеру.

Суд ранее назначил Марии Алехиной 15 суток ареста, Люсе Штейн — 14. Девушек обвинили по статье о пропаганде или публичной демонстрации нацистской символики за посты в соцсетях 2018 и 2015 года.