Посещаемость сайта ОВД-Инфо* увеличилась после блокировки Роскомнадзором. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» cооснователь правозащитного проекта «ОВД-Инфо»* Григорий Охотин.

«Вся работа продолжается, и информационная, и любая, просто у нас сейчас заблокирован сайт. Но я перед эфиром посмотрел статистику: посещаемость сайта выросла, а не упала», — сказал он.

Г.Охотин отметил, что проекту, возможно, удастся добиться отмены решения о блокировке в суде.

«Мы находились в процессуальном общении с прокуратурой, прокуратура сделала вид, что она не знает кому принадлежит этот сайт, поэтому мы не знаем причин блокировки. Мы это скоро узнаем, и это нам дает отличные шансы выиграть в апелляции, потому что это дичайшее процессуальное нарушение, настолько дичайшее, что Совет по правам человека при президенте уже стоит на ушах. <...> Важно, что Роскомнадзор потребовал от соцсетей не просто заблокировать контент, а заблокировать сами аккаунты – это беспрецедентная мера, такого раньше не бывало. Это снова говорит о том, что цель не убрать какой-то конкретный контент, а убрать вообще нашу возможность информировать граждан России о происходящих репрессиях», — заключил он.

Роскомнадзор накануне объяснил блокировку сайта «ОВД-Инфо»* тем, что правозащитный проект якобы пропагандировал терроризм и экстремизм.

* – власти РФ считают иноагентом