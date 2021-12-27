Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что поддерживает законопроект об ужесточении наказания за пытки. По ее словам, это самое тяжелое преступление, – передает ТАСС.

Документ неделю назад внесли в нижнюю палату парламента главы комитетов Госдумы и Совета Федерации по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников и Андрей Клишас. Если поправки примут, то за пытки представителям власти будет грозить не до 7-ми а до 12-ти лет лишения свободы, будет увеличен срок давности с 10-ти до 15-ти лет.