Глава МИД заявил, что Россия ждет ответа от НАТО по участию военных в консультациях по гарантиям безопасности

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия ждет ответа от НАТО по участию военных в консультациях по гарантиям безопасности. По его словам, Москва не выдвигает ультиматумов о длительности этих переговоров, но они не могут быть бесконечными. Лавров подчеркнул, что для России принципиально важно вести переговоры с альянсом на уровне военных.

Накануне стало известно, что генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил впервые за 2,5 года провести заседание Совета Россия – НАТО. Встреча намечена на 12 января. Недавно МИД опубликовал проект договора с альянсом, в котором содержатся требования гарантий невступления в него Украины.