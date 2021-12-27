Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил сажать пожизненно работников СМИ-иноагентов

Секретарь Союза журналистов России Ашот Джазоян сказал в интервью «Эху», что вопросы наказания должны рассматриваться в суде. «У нас, если человек что-то высказал или сделал и у нас есть к нему претензии, то мы должны обратиться в суд и суд должен решить, делал ли человек деяние какое-то, которое противозаконно и не соответствует, так скажем, нашей Конституции и нашему закону. Единственная возможность применять какие-то санкции или какое-то решение к другому человеку – только после решения суда», — сказал он. А.Джазоян отметил, что возможные угрозы в адрес СМИ-иноагентов после слов Р.Кадрова «не могут иметь силу». «Если мы будем отстаивать, идти по букве закона и Конституции, то мне не кажется, что угрозы могут иметь какую-то силу. Самое важное, мне кажется, что мы должны действовать в духе буквы закона. Это может отвести и угрозы», — сказал он.

Глава Чечни Рамзан Кадыров накануне заявил, что представители СМИ-иностранных агентов должны нести уголовную ответственность за свою деятельность. «Если мое мнение хотите знать, этих продажных иностранных агентов нужно сажать пожизненно за предательство, за измену родине или выгонять туда, где они получают свои гонорары», — сказал он. На данный момент статус иностранного агента для СМИ не влечет за собой уголовной ответственности. Минюст признал СМИ-иноагентами уже около сотни изданий, а также физических лиц.