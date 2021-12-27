Защита допустила, что блогеру Юрию Хованскому изменят меру пресечения на не связанную с лишением свободы. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Александр Передрук.

«Нам причины неизвестны. Но я не исключаю, что следствие теперь разделяет нашу позицию, что нет оснований для продления тяжелой меры пресечения и полагает, что применение другой меры пресечения, не связанной с лишением свободы, будет достаточным для того чтобы завершить расследование по уголовному делу. Я не вижу причин для суда не удовлетворить это ходатайство следствия», — сказал он.

Куйбышевский суд Петербурга намерен рассмотреть вопрос об изменении меры пресечения видеоблогеру Юрию Хованскому 29 декабря. Следствие обратилось в суд с ходатайством заменить ареста блогера на запрет определенных действий.

Юрий Хованский находится в СИЗО больше полугода по обвинению в оправдании терроризма. На него завели уголовное дело из-за песни о захвате заложников на мюзикле «Норд-Ост».