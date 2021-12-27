Z Архив новостей новости
5 5 6 643
Эксклюзив Эха 12:17, 27 декабря 2021

У адвоката северокавказского «Комитета против пыток» не приняли заявление о похищении родственников блогеров в Чечне

Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель северокавказского отделения организации «Комитет против пыток» Магомед Аламов.

«После того, как мы получили первые известия о том, что родственники блогеров, критиков режима, похищены, мы направили туда адвоката, чтобы он смог выяснить, что происходит. С заявлениями адвокат обращался во многие отделы МВД на территории и Грозного, и в районные отделы, в большей части отделов у него не то, что не взяли заявление, его даже не запустили туда. В истории с критиками или людьми недовольными режимом, это происходит ровно так, они не могут надеяться на справедливое рассмотрение их заявлений и на расследование по их заявлениям о похищении, например, своих родственников», — сказал он.

М.Аламов высказал уверенность, что родные блогеров действительно похищены.

«Мы точно знаем из обращений блогеров, что их родственники многочисленные похищаются. Допускаю, что мы знаем не обо всех случаях похищений критиков кадыровского режима, но, учитывая реалии современной Чечни, мы твердо уверены в том, что это имеет место быть. Нас в этом укрепляет то, что происходило с нашей организацией, с 2014 года, когда наш офис поджигали, автобус, на котором автобуса, в котором передвигались участника пресс-ура, организованного нами, был подожжен, сами участники подверглись избиениям, нападениям, нам пришлось перенести офис за пределы Чеченской республики», — заключил он.

Ранее юрист северокавказского филиала «Комитета против пыток» Абубакар Янгулбаев заявил о похищении около 40 своих родственников в Чечне. А.Янгулбаев стал шестым человеком за три дня, сообщившем о подобном похищении. 22 декабря об исчезновении своих родных сообщил чеченский блогер Тумсо Абдурахманов. На следующий день с аналогичным заявлением выступил блогер Минкаил Мализаев. Он рассказал, что его близких похитили и пытали. Самому М.Мализаеву прислали фотографии его матери и жены в обнаженном виде.

Расследователь Христо Грозев обнаружил, что телефонный номер, с которого было отправлено одно из сообщений с угрозами, принадлежит 28-летнему офицеру российского спецназа СОБР, который в Чечне подчиняется лично Рамзану Кадырову. Также были похищены родственники учредителя правозащитной ассоциации «Вайфонд», которая помогает чеченским беженцам в Европе, Мансура Садулаева. 24 декабря о похищении родственников чеченскими силовиками заявил активист и директор правозащитной организации Human Rights Center Ichkeria Аслан Арцуев.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал слухами сообщения о массовых похищениях людей в республике Подобную информацию, по его мнению, распространяют те, кто поддерживает терроризм. За последние несколько лет, добавил Кадыров, в регионе пропали чуть более трехсот человек. Местонахождение большинства из них установлено.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Аббас Галлямов политолог

Путин создаёт повестку, которая питает украинских националистов Как нация украинцы моложе многих. Именно это и обусловливает их более внимательное и настороженное отношение к вопросу о том, как к ним относятся соседи. Именно поэтому не надо им тыкать в лицо этой самой их молодостью…

5 229 6 19311 24.12
Блоги

Константин Косачёв вице-спикер Совета Федерации

Военная активность России Военная активность России в пределах собственных границ столь же естественна, как и водоворот воды в природе. Она является ответной и последовательной реакцией на НАТО, а не на Украину…

5 145 6 13171 24.12
Блоги

+ Владимир Путин: Вооружённые конфликты, кровопролитие — это абсолютно не наш выбор Владимир Путин: Вооружённые конфликты, кровопролитие — это абсолютно не наш выбор В Национальном центре управления обороной президент принял участие в ежегодном расширенном заседании коллегии Минобороны РФ…

5 210 6 20207 22.12
8читать ;смотреть
Блоги

+ Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина Россию нельзя победить, её можно только развалить изнутри, – что благополучно было сделано в 1990-е годы, когда разваливали Советский Союз. Изнутри! А кто это делал? Те, кто обслуживали другие, чужие интересы, не связанные с интересами русского и других народов Российской империи…

5 304 6 39687 23.12
8читать ;смотреть
Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что представителей СМИ-иностранных агентов нужно сажать пожизненно Об этом руководитель региона сказал накануне вечером…

5 49 6 6509
Новости

Суд в Петрозаводске приговорил историка Юрия Дмитриева к 15 годам колонии Решение вынесла судья Екатерина Хомякова…

5 44 6 5997
Блоги

Константин Косачёв вице-спикер Совета Федерации

Россию пугает не демократия в соседней стране, а тотальный отход от нее Формулировка президента России предельно недвусмысленная: «Вы должны дать гарантии, и немедленно — сейчас. А не забалтывать десятилетиями». Если кто-то хотел доказательств, что это не блеф – вот они. Многолетнего ожидания ответа под аккомпанемент расширения НАТО больше не будет…

5 45 6 6175 23.12
Блоги

Константин Косачёв вице-спикер Совета Федерации

Вы можете лучше, шведы! В интересах свободной от военных союзов Швеции на самом деле — чтобы в Европе не было военных союзов. Ваша политика безопасности — и есть пример для подражания для всех ненатовских европейских стран, включая Украину…

5 49 6 7455 21.12
Блоги

Сергей Марков политолог

О чем могут договориться Москва и Вашингтон, чтобы сделать деэскалацию? Между позициями России и США и НАТО сейчас пропасть. Но возможны и точки совпадения интересов…

5 61 6 10675 22.12
Блоги

Александр Цыпкин публицист

Когда наказание само по себе угроза национальной безопасности Посидел бы он полгода — вышел раскаявшимся и одумавшимся. Через четыре года выйдет уголовником, подготовленным и натренированным. Обозлённым на власть и просто людей…

5 172 6 31050 25.12
Блоги

Лев Пономарёв правозащитник

+ День чекиста и мгла в России День чекиста и мгла в России Мы убедились в том, что любую организацию чекисты смогут нейтрализовать, как и любого яркого политика. Что с этим делать?..

5 92 6 39709 20.12
8читать ;смотреть
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Действия турецких властей — прямая угроза для российско-турецких отношений Открыто обращаюсь к Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану: определитесь! Либо Вы получаете статус государства, публично поддерживающего террористов, либо выступаете за прозрачные и честные отношения…

5 139 6 29967 22.12
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

Матвей Ганапольский ведущий: Матвей Ганапольский обозреватель «Эха Москвы», журналист

Никакой пресс-конференции не было. Было изложение Путиным его хотелок. Мне страшно нравится это слово – «хотелки». Вот он хочет так. Я не знаю, хотят ли так другие…

5 24 6 5563 26.12
#слушать 50:28 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Алексей Навальный политик

Учился я хорошо, а в ПТУ все равно попал Студенты с бритыми головами, отчего кажется, что пророчество моей школьной учительницы сбылось дважды. Я не только в ПТУ, но и в классе для тех, кто оставался на второй год 10 раз подряд…

5 173 6 68766 20.12
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель

Освоение виртуальной реальности оказалось утопией, и никто ни в какую виртуальную реальность так и не заселился. Простейшие базовые вещи – еду и секс— оказалось невозможно заменить никаким виртуальным потреблением…

5 49 6 11872 24.12
#слушать 01:48:59 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Роман Шамолин антрополог, к.филос.н., ректор Новосибирского Открытого Университета

Ультиматум для НАТО как вызов для русской интеллигенции Перспектива возрастающего диктата и насилия, как это уже демонстрирует политика российских властей, обращенная внутрь страны к собственному населению…

5 133 6 35543 26.12

Популярное за неделю

Новости

Суд в Петрозаводске приговорил историка Юрия Дмитриева к 15 годам колонии Решение вынесла судья Екатерина Хомякова…

5 63 6 10095
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Уже заметна конкурентная война между ними: кто подхалимистей, кто пропагандонистей, кто скрепоносистей. Понятно, что речь уже не идет о деньгах. Скорее всего, речь идет о билетике в главный бункер страны…

5 37 6 85951 22.12
#слушать 51:07 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3589230
«Судебные процессы, предложенные слушателями»: Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 0 6 2389 26.12
Блоги

Константин Ремчуков главный редактор и гендиректор «Независимой газеты»

К вопросу о пребывании Путина у власти. Без иллюзий Очевидно, что Путин чувствует свой народ на каком-то особом, иррациональном, бытовом, неполитическом, дворовом, невербальном уровне. Пока такое чувство живо, он – непобедим…

5 302 6 258869 24.12
Блоги

+ Вопрос журналиста «Эха Москвы» Владимиру Путину Вопрос журналиста «Эха Москвы» Владимиру Путину Максим Курников задает вопрос президенту России о войне на Донбассе и вопрос от Дмитрия Муратова об именах заказчиков убийц Бориса Немцова и Анны Политковской…

5 295 6 179782 23.12
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9368879
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5121094

Сегодня в эфире