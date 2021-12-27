У адвоката северокавказского «Комитета против пыток» не приняли заявление о похищении родственников блогеров в Чечне

Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель северокавказского отделения организации «Комитет против пыток» Магомед Аламов.

«После того, как мы получили первые известия о том, что родственники блогеров, критиков режима, похищены, мы направили туда адвоката, чтобы он смог выяснить, что происходит. С заявлениями адвокат обращался во многие отделы МВД на территории и Грозного, и в районные отделы, в большей части отделов у него не то, что не взяли заявление, его даже не запустили туда. В истории с критиками или людьми недовольными режимом, это происходит ровно так, они не могут надеяться на справедливое рассмотрение их заявлений и на расследование по их заявлениям о похищении, например, своих родственников», — сказал он.

М.Аламов высказал уверенность, что родные блогеров действительно похищены.

«Мы точно знаем из обращений блогеров, что их родственники многочисленные похищаются. Допускаю, что мы знаем не обо всех случаях похищений критиков кадыровского режима, но, учитывая реалии современной Чечни, мы твердо уверены в том, что это имеет место быть. Нас в этом укрепляет то, что происходило с нашей организацией, с 2014 года, когда наш офис поджигали, автобус, на котором автобуса, в котором передвигались участника пресс-ура, организованного нами, был подожжен, сами участники подверглись избиениям, нападениям, нам пришлось перенести офис за пределы Чеченской республики», — заключил он.

Ранее юрист северокавказского филиала «Комитета против пыток» Абубакар Янгулбаев заявил о похищении около 40 своих родственников в Чечне. А.Янгулбаев стал шестым человеком за три дня, сообщившем о подобном похищении. 22 декабря об исчезновении своих родных сообщил чеченский блогер Тумсо Абдурахманов. На следующий день с аналогичным заявлением выступил блогер Минкаил Мализаев. Он рассказал, что его близких похитили и пытали. Самому М.Мализаеву прислали фотографии его матери и жены в обнаженном виде.

Расследователь Христо Грозев обнаружил, что телефонный номер, с которого было отправлено одно из сообщений с угрозами, принадлежит 28-летнему офицеру российского спецназа СОБР, который в Чечне подчиняется лично Рамзану Кадырову. Также были похищены родственники учредителя правозащитной ассоциации «Вайфонд», которая помогает чеченским беженцам в Европе, Мансура Садулаева. 24 декабря о похищении родственников чеченскими силовиками заявил активист и директор правозащитной организации Human Rights Center Ichkeria Аслан Арцуев.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал слухами сообщения о массовых похищениях людей в республике Подобную информацию, по его мнению, распространяют те, кто поддерживает терроризм. За последние несколько лет, добавил Кадыров, в регионе пропали чуть более трехсот человек. Местонахождение большинства из них установлено.