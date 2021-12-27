Власти Москвы дополнительно закупают более трех тысяч единиц медицинского оборудования для ковидных госпиталей

Об этом рассказала заместитель столичного мэра Анастасия Ракова.

Москва адаптирует систему здравоохранения к приходу в столицу омикрон-штамма коронавируса – пояснила Анастасия Ракова агентству РИА-новости. В городе, по её утверждению, на данный момент свободно около 6 тысяч коек. Чиновница говорит, что эти места не просто не сворачиваются медиками – они готовы развернуть новые, так как очередную волну опасной инфекции предсказать сложно. Ракова сказала, что врачам в красных зонах по-прежнему сложно работать, особенно трудно, как она утверждает, лечить непривитых горожан. Вместе с тем, заместитель мэра отметила, что случаи фиктивной вакцинации в Москве единичны. Во всех прививочных кабинетах процесс контролируется, ведётся видеонаблюдение. Однако Ракова подчеркнула, что объективных данных по этому вопросу нет и быть, по её выражению, не может. Вместе с тем, она утверждает, что пандемия никак не повлияла на оказание плановой медицинской помощи москвичам.

Анастасия Ракова добавила, что центры вакцинации будут работать все новогодние праздники без выходных.