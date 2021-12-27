Движение «Ветераны России» просит силовиков проверить движение «Мемориал» на предмет реабилитации нацизма

Правозащитная организация признана иностранным агентом.

Авторы обращения в Следственный комитет и Генпрокуратуру обвиняют правозащитников в спекуляциях на теме политических репрессий, создании лживого образа Советского союза как террористического государства, обелении и «реабилитации настоящих нацистских преступников, на чьих руках кровь мирных граждан».

«Ветераны России» ссылаются на выводы израильского историка Арона Шнеера, который обнаружил в списке «жертв политического террора» пособников нацистов. На это обращал внимание во время встречи с Советом по правам человека Владимир Путин. Составители жалобы просит силовиков остановить фальсификации истории и реабилитацию нацистов.

В самом «Мемориале*», который власти считают иностранным агентом, ранее признали, что в их списке действительно есть имена осужденных за коллаборационизм и причастных к уничтожению евреев. Их включение назвали ошибкой из-за большого массива информации. Имена были заблокированы еще три месяца назад.

Следственный комитет и Генеральная прокуратура пока не отреагировали на это обращение.

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.