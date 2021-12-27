Центробанк опроверг планы контролировать операции всех физлиц

Центробанк только что опроверг планы контролировать операции всех физлиц, – передает РИА Новости. Ранее сегодня газета РБК сообщила о том, что ЦБ разослал новую форму отчетности. Из нее следует, что ЦБ будет запрашивать, в том числе, персональные данные отправителей и получателей средств. Меру решили ввести после того, как Центробанк определил признаки карт и электронных кошельков для приема в адрес нелегальных онлайн-казино, организаторов финансовых пирамид и криптовалютных обменников. Банкам рекомендовано блокировать операции по ним. По словам экспертов, сведения, которые будет собирать Центробанк. могут быть использованы для контроля за «серым» предпринимательством. Специалисты указывают, что Центробанк столкнется с колоссальным массивом данных на уровне мировых технологических гигантов.
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