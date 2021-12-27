Суд в Петрозаводске приговорил историка Юрия Дмитриева к 15 годам колонии

Решение вынесла судья Екатерина Хомякова. Именно такого срока добивалась прокуратура. Дмитриев признан виновным по статьям об изготовлении детской порнографии, развратных действиях и незаконном хранении оружия, по которым ранее был оправдан. Осенью прошлого года Верховный суд Карелии приговорил его к 13-ти годам колонии по статье о сексуальном насилии над ребенком.

В защиту Юрия Дмитриева выступил целый ряд общественных деятелей, которые называли его преследование сфабрикованным и предполагали, что оно связано с его деятельностью по сохранению памяти жертв сталинских репрессий.