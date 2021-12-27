Для них это была единственная возможность его увидеть, поскольку следователи не разрешают ему никаких контактов с ними. Как сообщает корреспондент «Эха», не пустили в зал заседаний и журналистов, сославшись на то, что процесс по делу о государственной измене проходит в закрытом режиме. Это связано с тем, что фигурируют засекреченные материалы.
Иван Сафронов находится в СИЗО «Лефортово» уже почти полтора года.
На судебное заседание по делу журналиста Ивана Сафронова не пустили его близких
Для них это была единственная возможность его увидеть, поскольку следователи не разрешают ему никаких контактов с ними. Как сообщает корреспондент «Эха», не пустили в зал заседаний и журналистов, сославшись на то, что процесс по делу о государственной измене проходит в закрытом режиме. Это связано с тем, что фигурируют засекреченные материалы.