На судебное заседание по делу журналиста Ивана Сафронова не пустили его близких

Для них это была единственная возможность его увидеть, поскольку следователи не разрешают ему никаких контактов с ними. Как сообщает корреспондент «Эха», не пустили в зал заседаний и журналистов, сославшись на то, что процесс по делу о государственной измене проходит в закрытом режиме. Это связано с тем, что фигурируют засекреченные материалы.

Иван Сафронов находится в СИЗО «Лефортово» уже почти полтора года.