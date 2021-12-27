Министерство здравоохранения Белоруссии сообщило о начале вакцинации детей старше 12 лет от коронавирусной инфекции

Прививку предлагают сделать китайской вакциной.

Привить ребенка можно с письменного согласия его родителя или других законных представителей. Минздрав Белоруссии предлагает использовать вакцину Vero Cell китайского производства. Ранее в ведомстве отчитались о получении 1,5 миллионов доз препарата на безвозмездной основе. Белорусский правитель Александр Лукашенко сказал, что не видит смысла закупать западные вакцины от коронавируса, поскольку используемые российская и китайская вакцины зарекомендовали себя гораздо лучше западных аналогов. Однако препарат «Спутник V» для вакцинации подростков в Белоруссии не используется. Лукашенко считает, что заставлять граждан прививаться нельзя.

На фоне этих заявлений правителя в стране растет число смертей от опасной инфекции. Однако это не мешает белорусским властям снять все ограничения, введённые ранее из-за пандемии. Соблюдать карантин должны только люди с подтвержденным диагнозом. Ношение масок в общественном транспорте, ограничение числа зрителей в театрах и посетителей в ресторанах упразднено вовсе.

В Белоруссии, согласно официальной статистике, за последние сутки выявлено почти 2 тысячи заболевших коронавирусом.