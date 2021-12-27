ТАСС: Корвет «Проворный» могут восстановить через пять лет

Корвет «Проворный», по данным агентства ТАСС, могут восстановить через пять лет.

Точные сроки завершения работ будут известны только после заключения комиссии Объединенной судостроительной компании и представителей «Северной верфи», утверждает агентство ТАСС со ссылкой на источники. Основная проблема заключается в том, что до сих пор не понятно, надо ли будет заменять кабель-трассы на корабле. Если да, то судно придется отстраивать заново. Если же эта часть конструкции не пострадала, то при хорошем раскладе спустить на воду «Проворного» удастся уже в 2026 году, заключает ТАСС.

Пожар на корвете произошел около полутора недель назад. Тогда огнем охватило около 800 квадратных метров, возгорание удалось локализовать спустя несколько часов. По предварительным данным причиной стали нарушения техники безопасности. В результате ЧП пострадали 3 человека, двое из которых пожарные. При этом корпус судна не был поврежден, предстоит демонтировать только надстройки. Переговоры о строительстве новой конструкции уже ведутся со Средне-Невским судостроительным заводом.

Масштабные работы по строительству корвета начались еще в 2013 году. Передать его в пользование флоту планировалось в будущем году.