Общественная организация «Ветераны России» обвинила общество «Мемориал» в реабилитации пособников нацистов

В опубликованном сегодня обращении к генпрокурору и главе СК утверждается, что просветительская и правозащитная организация создает лживый образ СССР как террористического государства и тем самым якобы обеляет настоящих нацистских преступников. В обращении упоминается израильский историк Арон Шнеер, который сообщил, что нашел в списках репрессированных, составленных «Мемориалом*», двух человек, которые участвовали в расстрелах нацистами евреев. После этого в «Мемориале*» пояснили, что ошибку совершили советские прокуроры, поскольку эти люди значатся в списках реабилитированных.

Российские власти считают «Мемориал*» иностранным агентом.

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.