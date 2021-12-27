Ремонт здания британского парламента может обойтись почти в 19 миллиардов долларов, что втрое больше первоначальной оценки. Работы займут около 20-ти лет, – пишет сегодня газета «Дейли Телеграф» со ссылкой на источники в правительстве. Согласно обсуждаемому сейчас плану представители обеих палат парламента должны будут покинуть Вестминстерский дворец на весь период капитального ремонта.

Три года назад парламентарии уже проголосовали за переезд, но тогда они рассчитывали, что ремонт продлится не более 6-ти лет.