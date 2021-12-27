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10:33, 27 декабря 2021

«Авиасейлз»: Россияне в уходящем году резко сократили полеты за границу

Россияне в уходящем году резко сократили полеты за границу, – сообщает сервис бронирования билетов «Авиасейлз». По его данным, 95% спроса пришлось на внутренние рейсы. На следующий год чаще всего бронируют билеты из зарубежных направлений в Турцию, Таиланд и Арабские Эмираты.  


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