Подмосковная прокуратура просит суд запретить в России видео, на котором машина ездит по торговому центру

Ролик выложил блогер Михаил Литвин, который в прошлом году вошел с десятку самых популярных в России. На портале YouTube и в соцсети Instagram у него суммарно более 22-х миллионов подписчиков. Видео с заездом автомобиля по торговому центру в Подмосковье посмотрели более 3-х миллионов раз. Как передает агентство ТАСС, в надзорном ведомстве сочли, что ролик пропагандирует антиобщественное поведение.