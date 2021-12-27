Юрист Янгулбаев предположил, что похищение его родственников в Чечне связано с его правозащитной деятельностью

Юрист северокавказского филиала правозащитной организации «Комитет против пыток» Абубакар Янгулбаев предположил, что похищение его родственников в Чечне связано с его правозащитной деятельностью. Об этом юрист сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«В течение всей прошедшей недели были массовые похищения в Чечне, похищали родственников критиков кадыровского режима. Я поинтересовался, находятся ли мои родственники у себя в домах через своих друзей, через знакомых и узнал, что их тоже похитили. Я не мог с ними созвониться, потому что у них у всех отобрали телефоны, они не были на связи. Узнавал я через людей, которые там живут. Почему это произошло, почему именно моих родственников тоже начали похищать, я не знаю. Мне никакие требования не объявлялись. Из того, что я могу предполагать – я правозащитник, работаю на Северном Кавказе, в Чечне, в том числе, и второе, кадыровцы меня подозревают в том, что я причастен к телеграм-каналу «Адат», хотя я к этому телеграм-каналу не имею никакого отношения. Ко мне часто приходили угрозы и похищения родственников, видимо, они решили это исполнить», — сказал он.

А.Янгулбаев отметил, что «больше всего настораживает в этой истории заявление Кадырова вчера насчет похищенных людей, а именно, что кровную месть еще никто не отменял. И с этими людьми похищенными может произойти все, что угодно».

Юрист добавил, что не намерен прекращать свою правозащитную деятельность в связи с похищением родственников.

«Это просто бессмысленно. Если я сегодня прекращу критиковать Кадырова из-за того, что мои родственники пострадали, буду доволен режимом — а куда девать то, что было до этого? Что делать с теми людьми, которых до этого похищали. То есть пока меня это не коснулось, я был готов идти на жертвы других людей, а когда мои пострадали, я должен это прекратить? Это нелогично и нечестно по отношению к основной идее того, чтобы в Чечне было гражданское общество», — заключил он.

Юрист северокавказского филиала «Комитета против пыток» А.Янгулбаев стал шестым человеком за три дня, который заявил о похищении близких. Юрист сообщил, в Чечне похищены около 40 его родственников. Ранее 22 декабря об исчезновении своих родных сообщил чеченский блогер Тумсо Абдурахманов. На следующий день с аналогичным заявлением выступил блогер Минкаил Мализаев. Он рассказал, что его близких похитили и пытали. Самому М.Мализаеву прислали фотографии его матери и жены в обнаженном виде.

Расследователь Христо Грозев обнаружил, что телефонный номер, с которого было отправлено одно из сообщений с угрозами, принадлежит 28-летнему офицеру российского спецназа СОБР, который в Чечне подчиняется лично Рамзану Кадырову. Также были похищены родственники учредителя правозащитной ассоциации «Вайфонд», которая помогает чеченским беженцам в Европе, Мансура Садулаева. 24 декабря о похищении родственников чеченскими силовиками заявил активист и директор правозащитной организации Human Rights Center Ichkeria Аслан Арцуев.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал слухами сообщения о массовых похищениях людей в республике Подобную информацию, по его мнению, распространяют те, кто поддерживает терроризм. За последние несколько лет, добавил Р.Кадыров, в регионе пропали чуть более трехсот человек. Местонахождение большинства из них установлено.