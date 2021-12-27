РБК: В Кремле началась подготовка к президентским выборам 2024 года

В Кремле, по данным газеты РБК, началась подготовка к президентским выборам 2024 года.

На предварительных обсуждениях, которые стартовали еще летом, говорилось, что планировать кампанию надо заранее, утверждают источники РБК. Пока речь идет только о возможном выдвижении нынешнего главы государства, других вариантов нет. При этом на совещаниях ни разу не говорилось о том, принял ли решение сам Владимир Путин по поводу потенциального срока, утверждает РБК.

В рамках подготовки к предвыборной гонке Кремль проанализирует выборы в Государственную думу, которые состоялись минувшей осенью. Специалисты намерены выявить сильные и слабые стороны парламентской кампании и не допустить нежелательных сценариев в будущем.

Эксперты, опрошенные РБК, уверены, что было бы странно, если бы Владимира Путина не рассматривали в качестве основной кандидатуры, кроме того, начинать подготовку за два года до непосредственного голосования вполне логично. В противном случае Администрация может за несколько месяцев до выборов столкнуться с непрогнозируемым результатом.

Владимир Путин получил возможность избраться на еще один срок после голосования по поправкам к Конституции. Сам он говорил, что пока не принял решение, будет ли выдвигаться в 2024 году.