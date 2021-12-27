Генсек ОДКБ Станислав Зась заявил, что войны с НАТО никто не хочет

Он выразил надежду, что после предложений России альянсу по гарантиям безопасности напряженность должна снизиться. Руководитель Организации договора коллективной безопасности отметил, что в ОДКБ обеспокоены наращиванием военной инфраструктуры НАТО.

В ОДКБ входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. Ранее Москва продолжила НАТО заключить договор, в котором к альянсу выдвинут ряд требований, в том числе гарантия невступления Украины. Представители США и НАТО неоднократно заявляли, что вопрос членства в альянсе является суверенным делом каждой страны.