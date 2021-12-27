Петрозаводский суд уже через час должен приступить к оглашению приговора историку и правозащитнику Юрию Дмитриеву

Обнаруживший места массовых захоронений репрессированных в Карелии Дмитриев последние несколько лет провел в изоляторах и судах. В первую волну разбирательства историка судили за изготовление детской порнографии и хранение оружия. Суд признал его виновным лишь по оружейной статье.

Однако следствие почти сразу добавило историку новые эпизоды в его деле, обвинив кроме всего в сексуальном насилии против падчерицы. Дмитриев получил 13 лет колонии по решению Верховного суда Карелии.

На третьем витке разбирательства дело попало в Петрозаводский городской суд. Прокуратура просит ужесточить историку наказание и назначить ему 15 лет колонии строго режима. . Как ожидается, решение судьи Екатерины Хомяковой будет известно сегодня после 11 утра.

Дмитриев вины не признает. Защита настаивает на том, что преследование носит политический характер.