Лесопромышленные компании опасаются, что запуск обновленной системы учета сделок парализует работу отрасли

Лесопромышленные компании опасаются, что запуск с 1-го января обновленной системы учета сделок парализует работу всей отрасли. Может быть остановлен и экспорт, – говорят участники рынка, опрошенные газетой «Коммерсантъ». Система учета древесины и сделок с ней под названием «ЛесЕГАИС» существует с 2015-го года, но примерно года назад президент поручил ее перенести на электронную платформу и автоматизировать. Компания просит правительство перенести запуск системы на полгода.