Лесопромышленные компании опасаются, что запуск обновленной системы учета сделок парализует работу отрасли

Лесопромышленные компании опасаются, что запуск с 1-го января обновленной системы учета сделок парализует работу всей отрасли. Может быть остановлен и экспорт, – говорят участники рынка, опрошенные газетой «Коммерсантъ». Система учета древесины и сделок с ней под названием «ЛесЕГАИС» существует с 2015-го года, но примерно года назад президент поручил ее перенести на электронную платформу и автоматизировать. Компания просит правительство перенести запуск системы на полгода.
Самое обсуждаемое
+ Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина Россию нельзя победить, её можно только развалить изнутри, – что благополучно было сделано в 1990-е годы, когда разваливали Советский Союз. Изнутри! А кто это делал? Те, кто обслуживали другие, чужие интересы, не связанные с интересами русского и других народов Российской империи…
Россию пугает не демократия в соседней стране, а тотальный отход от нее Формулировка президента России предельно недвусмысленная: «Вы должны дать гарантии, и немедленно — сейчас. А не забалтывать десятилетиями». Если кто-то хотел доказательств, что это не блеф – вот они. Многолетнего ожидания ответа под аккомпанемент расширения НАТО больше не будет…