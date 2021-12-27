Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили отказался участвовать сегодня в судебном заседании

Это вызвано ухудшением его здоровья, – сказал личный врач политик Николоз Кипшидзе, – передает Интерфакс. Тбилисский городской суд сегодня продолжит рассматривать дело о растрате госсредств в отношении Саакашвили. После 50-ти дней голодовки бывший лидер страны находится в военном госпитале.