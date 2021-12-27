Суд в Петрозаводске сегодня огласит приговор историку Юрию Дмитриеву

Ранее он был оправдан по статьям об изготовлении детской порнографии, развратных действиях и хранении огнестрельного оружия, но это решение было отменено Верховным судом.

Дмитриев возглавляет карельское отделение правозащитного центра «Мемориал*», который российские власти считают иностранным агентом. В поддержку Дмитриева выступал целый ряд общественных деятелей, журналистов, актеров и писателей. По их мнению, обвинение в отношении Юрия Дмитриева сфабриковано и связано с его деятельностью по сохранению памяти о жертвах сталинских репрессий.

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.