Треть россиян планирует подрабатывать в следующем году, следует из данных опроса

В большинстве случаев опрошенные объясняют необходимость дополнительной работы нехваткой основного дохода на жизнь и пропитание. Об этом сообщает рекрутинговый сервис «Зарплата.ру», который опросил почти 2 тысячи жителей России в конце декабря. Среди других причин для подработки называют кредиты и ипотеку, наличие свободного времени или собственного бизнеса, который занимает лишь часть графика. Из трети опрошенных большинство уже работает дополнительно. Почти половина из них тратит на это не более 5 часов в неделю. Также многие отмечают, что подрабатывают не по стабильному графику, а хаотично. Для дополнительной занятости в основном выбирают сферы искусства и развлечений, IT-сектор или образование, в том числе изучение языков. Россияне отмечают, что подработка отнимает время на близких и увлечения, вызывает проблемы со здоровьем и стресс.

Из опроса следует, что все больше жителей России начинают интересоваться возможностью подработать. При этом президент России во время прямой линии на прошлой неделе сообщил, что по итогам года реальные доходы населения вырастут на 3,5%. Тем временем только официальная инфляция за год может достичь 8%.