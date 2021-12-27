Поездка в такси подорожала в Москве за год в среднем на четверть

Это данные аналитиков компании Tinkoff Data, которые приводит газета «Коммерсантъ», что совпадает с данными департамента транспорта. При этом общественные организации говорят о двукратном подорожании и призывают власти вмешаться с ситуацию. Компании, которые предоставляют услуги такси, объясняют рост стоимости сезонными факторами. Эксперты говорят, в том числе, о дорожающем топливе и нехватке машин.