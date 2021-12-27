Город Нью-Йорк с сегодняшнего дня существенно ужесточает требования обязательной вакцинации для граждан и бизнесов — новые правила коснутся детей и сотрудников частных компаний.

Теперь дети от 5 до 11 лет должны получить как минимум одну дозу до 14 декабря, а дети от 12 лет и старше должны пройти полную вакцинацию до 27 декабря, чтобы посещать рестораны и участвовать во внеклассных школьных мероприятиях, таких как спортивные секции, музыкальные и танцевальные классы.

По данным официальной статистики, только около 27% жителей Нью-Йорка в возрасте от 5 до 12 получили хотя бы одну дозу вакцины, и только 15% полностью вакцинированы. Среди взрослого населения количество вакцинированных хотя бы одной дозой составляет почти 90%. Кроме того, 27 декабря является крайним сроком, когда все 27 все 184 тысячи частных компаний, оперирующих в пределах города Нью-Йорка должны потребовать от сотрудников доказательства вакцинации. Некоторые компании — такие как штаб-квартиры «Голдман Сакс», «Морган Стенли» и «Ситигрупп» еще ранее потребовали предъявления доказательств вакцинации для всех посетителей своих офисов.

На фоне быстрого распространения Омикрона по стране средний ежедневный уровень заражений в США на прошлой неделе достиг 120 000 новых случаев в день, что на 64% больше, чем неделей ранее.