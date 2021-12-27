Власти Москвы дополнительно закупят более 3-х тысяч единиц медицинского оборудования для коронавирусных больниц

Вице-мэр Анастасия Ракова пояснила, что это, в частности, аппараты искусственной вентиляции легких и другое оборудование, которое предназначено, в первую очередь для реанимации. Она отметила, что за два года такого интенсивного использования медицинская техника не могла не испортиться. Пока в последнее время оперативный штаб фиксирует некоторый спад заболеваемости коронавирусной инфекцией по сравнению с началом осени. Однако в Европе наблюдается резкий рост числа заболевших из-за нового штамма омикрон.
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