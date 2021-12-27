Москва, Подмосковье и Татарстан выбраны пилотными регионами для внедрения электронных паспортов

Их начнут выдавать с 2023-го года, – сказал агентству РИА Новости вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, это будет карта с бесконтактным чипом, в память которой можно занести и другую информацию, например ИНН, СНИЛС или номер водительского удостоверения. Чернышенко подчеркнул, что замена бумажного паспорта на электронный останется выбором каждого гражданина.