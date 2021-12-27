Строящаяся скоростная автотрасса Москва – Казань подорожала на 200 миллиардов рублей, – сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. До этого проект оценивали примерно в 620 миллиардов. Хуснуллин пояснил, что изначальная смета оказалась заниженной. Стройматериалы за последний год сильно подорожали и выросли зарплаты строителей, в том числе, из-за нехватки мигрантов в условиях пандемии.

Ранее вице-мэр Москвы Андрей Бочкарев в интервью газете РБК говорил, что из-за подорожания стройматериалов вырастут расходы по программе реновации.