Источник ТАСС: Корвет «Проворный» смогут восстановить после пожара только через 5 лет

Корвет «Проворный» смогут восстановить после пожара только через 5 лет, – сообщает источник ТАСС. По его словам, окончательные выводы будут сделаны после заключения в комиссии, в которую вошли представители Объединённой судостроительной корпорации и завода в Петербурге «Северная верфь», на котором 17-го декабря и произошло ЧП. Пострадавший от огня боевой корабль строили на протяжении 8-ми лет.
Самое обсуждаемое
+ Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина Россию нельзя победить, её можно только развалить изнутри, – что благополучно было сделано в 1990-е годы, когда разваливали Советский Союз. Изнутри! А кто это делал? Те, кто обслуживали другие, чужие интересы, не связанные с интересами русского и других народов Российской империи…
Россию пугает не демократия в соседней стране, а тотальный отход от нее Формулировка президента России предельно недвусмысленная: «Вы должны дать гарантии, и немедленно — сейчас. А не забалтывать десятилетиями». Если кто-то хотел доказательств, что это не блеф – вот они. Многолетнего ожидания ответа под аккомпанемент расширения НАТО больше не будет…