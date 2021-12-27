Источник ТАСС: Корвет «Проворный» смогут восстановить после пожара только через 5 лет

Корвет «Проворный» смогут восстановить после пожара только через 5 лет, – сообщает источник ТАСС. По его словам, окончательные выводы будут сделаны после заключения в комиссии, в которую вошли представители Объединённой судостроительной корпорации и завода в Петербурге «Северная верфь», на котором 17-го декабря и произошло ЧП. Пострадавший от огня боевой корабль строили на протяжении 8-ми лет.