Центробанк, по данным газеты РБК, будет контролировать все переводы между физическими лицами

Регулятор разослал кредитным организациям новую форму отчетности о транзакциях. В публикации говорится, что в отчет должны включаться все входящие и исходящие переводы между гражданами с карты на карту и со счета на счет. Представитель Центробанка пояснил газете, что новая форма отчетности будет использоваться для анализа рынка и формирования статистики.