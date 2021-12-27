РБК: Центробанк начет собирать данные по всем денежным переводам между физическими лицами

Центробанк начет собирать данные по всем денежным переводам между физическими лицами, пишет газета РБК. По ее сведениям, подобные меры введут в следующем месяце.

Финансовые организации теперь должны будут отчитываться по новой форме, которую им разослал Центральный банк. В перечне требуемой информации помимо прочего персональные данные отправителей и получателей денег. Если раньше власти запрашивали подробности операции выборочно, то сейчас намерены получать и хранить у себя весь массив данных о каждом переводе. Осенью Центробанк опубликовал методические рекомендации по обнаружению нелегальных переводов, которые под прикрытием совершают онлайн-казино, финансовые пирамиды и другой запрещенный бизнес. Такие операции отслеживают по нескольким признакам, в том числе необычно большому количеству ежедневных переводов с карты на карту.

Представители рынка считают, что новая форма отчетности была разработана как раз для того, чтобы Центробанк мог проверять, выполняют ли банки осенние рекомендации. Тем временем часть экспертов считает новые требования властей попыткой вывести бизнес из теневой экономики.

По данным Центробанка, только за девять месяцев этого года россияне перевели друг другу более 40 трлн рублей.