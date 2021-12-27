Россия является одной из враждебных в отношении Великобритании стран, считает глава МВД королевства

По словам Дэмиана Хайндса, Москва располагает широким присутствием в киберпространстве. Наряду с Китаем и Ираном, Россия проводит информационные операции с помощью «множества различных способов», заключил министр в интервью газете The Telegraph.

Помимо компаний по дезинформации, речь идет о проведении разведывательных операций, а также поддержке своих военнослужащих в состоянии готовности. Хайндс полагает, что для борьбы с угрозами от враждебных государств необходимо обновить законодательства об иностранных разведках.