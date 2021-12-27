Россиянам будет доступен новый способ регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации

Через неё можно получить доступ к государственным онлайн-услугам. С сегодняшнего дня и до 31 декабря следующего года гражданам в качестве эксперимента разрешат регистрироваться в ЕСИА через специальное приложение. Для этого необходимо будет внести в него полное имя, дату и место рождения, реквизиты паспорта, СНИЛС и другие личные данные.

Как ранее сообщал ТАСС, таким образом власти хотят проверить, как будет работать система при обработке заявлений на соцподдержку молодежи. Речь идёт, например, о «Пушкинских картах», с помощью которых люди от 14 до 22 лет могут оплачивать билеты на культурные мероприятия.

Единая система идентификации и аутентификации появилась в 2010 году. Она обеспечивает для физических лиц возможность регистрироваться на портале «Госуслуг».

На прошлой неделе Госдума в окончательно приняла законопроект, который переводит Единую биометрическую систему в статус государственной. Если его примут окончательно, то это позволит людям самостоятельно регистрировать свою биометрию в ЕСИА.